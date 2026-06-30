Движение ограничено на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП Из-за массового ДТП ограничено движение на внешней стороне МКАД

Москва30 июн Вести.На внешней стороне МКАД в Москве ограничено движение из-за массового ДТП, водителям рекомендуется искать пути объезда. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Несколько автомобилей столкнулись на 60м-м километре в районе съезда 60А

На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам. Пожалуйста, выбирайте пути объезда говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель Fiat, который врезался в стоящий грузовик, а после столкнулся с еще одной машиной. Пострадали водитель и два пассажира иномарки.