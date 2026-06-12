Москва12 июнВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на 40 километре трассы "Урал" в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, на территории Раменского городского округа столкнулись пять транспортных средств. Уточняется, что все попавшие в аварию автомобили двигались в попутном направлении.
Результате ДТП на данный момент двое граждан обратились за медицинской помощьюговорится в публикации полиции, размещенной в мессенджере MAX
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента, проводится проверка.