Пять машин столкнулись на трассе в Московской области, пострадали 2 человека

На трассе "Урал" в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть пострадавшие Пять машин столкнулись на трассе в Московской области, пострадали 2 человека

Москва12 июн Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на 40 километре трассы "Урал" в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, на территории Раменского городского округа столкнулись пять транспортных средств. Уточняется, что все попавшие в аварию автомобили двигались в попутном направлении.

Результате ДТП на данный момент двое граждан обратились за медицинской помощью говорится в публикации полиции, размещенной в мессенджере MAX

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента, проводится проверка.