Москва16 маяВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на территории подмосковного Дмитровского муниципального округа, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на 65-м километре автодороги А-108 МБК, также известной как Московское большое кольцо.
Мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с восемью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофораговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время за медицинской помощью обратились четыре участника ДТП. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
Водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.