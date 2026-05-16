© ГУ МВД России по Московской области в MAX

4 человека пострадали в ДТП с 9 автомобилями в Московской области

Фура протаранила восемь машин на светофоре в Подмосковье 4 человека пострадали в ДТП с 9 автомобилями в Московской области

Москва16 мая Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на территории подмосковного Дмитровского муниципального округа, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 65-м километре автодороги А-108 МБК, также известной как Московское большое кольцо.

Мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с восемью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время за медицинской помощью обратились четыре участника ДТП. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами.