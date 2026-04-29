При столкновении микроавтобуса и легковушки в Подмосковье пострадали 10 человек

Мособлпожспас: в ДТП на М-4 "Дон" в Подмосковье пострадали 10 человек При столкновении микроавтобуса и легковушки в Подмосковье пострадали 10 человек

Москва29 апр Вести.Десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области, сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе (Мособлпожспас).

Инцидент случился на 117 километре федеральной трассы М-4 "Дон" на территории городского округа Кашира, где столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato.

Пострадало 10 человек, из них 6 госпитализировано, 1 будет транспортирован вертолетом санавиации говорится в заявлении Мособлпожспаса, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее в МВД привели информацию о пяти пострадавших в этом ДТП.