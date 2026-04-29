В ДТП с автобусом в подмосковной Кашире пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кашире В ДТП с автобусом в подмосковной Кашире пострадали 16 человек

Москва29 апр Вести.В подмосковной Кашире при столкновении автобуса с легковым автомобилем пострадали 16 человек. Об этом сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба в MAX.

Инцидент произошел еще утром на 117-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Fiat Ducato, перевозивший пассажиров, врезался в Volkswagen Touareg.

Прибывшие сотрудники экстренных служб извлекли из микроавтобуса мужчину-водителя и пассажирку. Из легкового автомобиля вытащили 19-летнюю девушку-пассажира, водитель смог выбраться самостоятельно.

Всего в результате ДТП пострадали 16 человек. Шестеро были доставлены в больницы, один из них, нуждающийся в экстренной высококвалифицированной помощи, будет транспортирован вертолетом санавиации говорится в сообщении

Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Также спасатели оказали психологическую помощь участникам аварии, находившимся в стрессовом состоянии.