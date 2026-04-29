Москва29 апрВести.В подмосковной Кашире при столкновении автобуса с легковым автомобилем пострадали 16 человек. Об этом сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба в MAX.
Инцидент произошел еще утром на 117-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Fiat Ducato, перевозивший пассажиров, врезался в Volkswagen Touareg.
Прибывшие сотрудники экстренных служб извлекли из микроавтобуса мужчину-водителя и пассажирку. Из легкового автомобиля вытащили 19-летнюю девушку-пассажира, водитель смог выбраться самостоятельно.
Всего в результате ДТП пострадали 16 человек. Шестеро были доставлены в больницы, один из них, нуждающийся в экстренной высококвалифицированной помощи, будет транспортирован вертолетом санавиацииговорится в сообщении
Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Также спасатели оказали психологическую помощь участникам аварии, находившимся в стрессовом состоянии.