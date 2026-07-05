Москва5 июлВести.В Воронежской области 12 человек госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и попутного грузовика, сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла 5 июля около 10.30 мск на 632-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса "Хайгер" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовым автомобилем "Догфенг".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
В момент аварии в салоне автобуса находились 26 человек.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.