В Воронежской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Автобус столкнулся с фурой в Воронежской области, пострадали 12 человек В Воронежской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Москва5 июл Вести.В Воронежской области 12 человек госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и попутного грузовика, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла 5 июля около 10.30 мск на 632-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса "Хайгер" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовым автомобилем "Догфенг".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

В момент аварии в салоне автобуса находились 26 человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.