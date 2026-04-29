В Кашире автобус наехал на стоявший на дороге Volkswagen, пострадали 5 человек

В Подмосковье в ДТП с автобусом Fiat пострадали пять человек В Кашире автобус наехал на стоявший на дороге Volkswagen, пострадали 5 человек

Москва29 апр Вести.В Подмосковье полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Кашире, в котором пострадали 5 человек, сообщает областной главк МВД.

Авария произошла сегодня в районе 10 утра на 117 километре автодороги М-4 "Дон".

По предварительной информации, водитель автобуса Fiat совершил наезд на стоявший на дороге после аварии легковой автомобиль Volkswagen.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 человек, которые в результате ДТП получили телесные повреждения говорится в публикации подмосковной полиции в мессенджере MAX

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.