Москва29 апрВести.В Подмосковье полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Кашире, в котором пострадали 5 человек, сообщает областной главк МВД.
Авария произошла сегодня в районе 10 утра на 117 километре автодороги М-4 "Дон".
По предварительной информации, водитель автобуса Fiat совершил наезд на стоявший на дороге после аварии легковой автомобиль Volkswagen.
В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 человек, которые в результате ДТП получили телесные поврежденияговорится в публикации подмосковной полиции в мессенджере MAX
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.