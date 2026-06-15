В Дубне при столкновении автобуса с грузовиком пострадал пассажир

В подмосковной Дубне автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший В Дубне при столкновении автобуса с грузовиком пострадал пассажир

Москва15 июн Вести.Серьезное ДТП произошло 15 июня в городе Дубна Московской области. Как сообщает Мострансавто в Telegram-канале, на перекрестке Дмитровского и Нового шоссе столкнулись автобус №55 и грузовое транспортное средство.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автобусом говорится в сообщении

Пассажиру автобуса с телесными повреждениями оказали медицинскую помощь врачи скорой помощи.

По предварительным сведениям, водителя автобуса после прохождения медицинского освидетельствования допустили к работе в установленном порядке.

ГИБДД уточняют обстоятельства случившегося.