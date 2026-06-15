Москва15 июнВести.Серьезное ДТП произошло 15 июня в городе Дубна Московской области. Как сообщает Мострансавто в Telegram-канале, на перекрестке Дмитровского и Нового шоссе столкнулись автобус №55 и грузовое транспортное средство.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автобусомговорится в сообщении
Пассажиру автобуса с телесными повреждениями оказали медицинскую помощь врачи скорой помощи.
По предварительным сведениям, водителя автобуса после прохождения медицинского освидетельствования допустили к работе в установленном порядке.
ГИБДД уточняют обстоятельства случившегося.