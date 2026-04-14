Москва14 апр Вести.В Богородском городском округе Московской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МВД России.

Авария случилась на 33-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест неподалеку от села Стромынь.

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства