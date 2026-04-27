Москва27 апрВести.В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе произошло ДТП с участием автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Утром в понедельник, 27 апреля, водитель автобуса врезался в попутный грузовик. ЧП случилось на 58 километре трассы М-8 "Холмогоры".
В результате ДТП один пассажир автобуса погиб на месте, водитель получил телесные поврежденияговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.