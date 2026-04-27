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Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, есть погибший

На трассе около Сергиева Посада произошло смертельное ДТП с автобусом Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, есть погибший

Москва27 апр Вести.В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе произошло ДТП с участием автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Утром в понедельник, 27 апреля, водитель автобуса врезался в попутный грузовик. ЧП случилось на 58 километре трассы М-8 "Холмогоры".

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб на месте, водитель получил телесные повреждения говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.