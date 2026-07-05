В Подмосковье возбудили дело после ДТП с погибшим ребенком

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после ДТП с погибшим ребенком В Подмосковье возбудили дело после ДТП с погибшим ребенком

Москва5 июл Вести.В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром на 11-м километре автодороги Зарайск – Журавна. 31-летняя водитель-женщина на Audi выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который после удара съехал с дороги. В результате шестилетний пассажир иномарки погиб, а ее водитель с травмами была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП выясняются.