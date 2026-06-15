В Тюменской области возбудили дело после ДТП с вахтовым автобусом

Дело возбудили после ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком под Тюменью В Тюменской области возбудили дело после ДТП с вахтовым автобусом

Москва15 июн Вести.В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) сказано в сообщении

ДТП произошло рано утром 15 июня на 101-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса столкнулся с попутным грузовиком. В результате аварии водитель автобуса от полученных травм скончался, двум пассажирам потребовалась медицинская помощь.