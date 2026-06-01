Москва1 июнВести.В Тюменской области в результате столкновения фуры и "Газели" погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло утром 1 июня, в понедельник, на 156-м километре трассы Тюмень – Омск на территории Омутинского округа.
Столкнулись большегруз и "Газель". Большегруз от удара отбросило в кювет. "Газель" развернуло, она перекрыла проезжую часть. Предварительно, водитель "Газели" погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства аварии выясняются. Движение на участке затруднено.