Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

Москва21 мая Вести.На федеральной трассе в Тюменской области столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 21 мая на 120-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. Предварительно установлено, что 26-летний водитель "Лады" не предоставил преимущество второму автомобилю при выезде на главную дорогу.

Ранения получили водитель и пассажир "Лады", жители села Новая Заимка, а также 48-летний водитель и четверо пассажиров "Хонды", две женщины и двое мужчин сказано в сообщении

По данным ГАИ, водитель иномарки осуществлял перевозку пассажиров из Тюмени в село Казанское.