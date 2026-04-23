В Омске 3 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой

Москва23 апр Вести.В Омске 3 человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля Toyota. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло утром 23 апреля на пересечении улиц Герцена и 7-я Северная. Предварительно, 23-летняя водитель легковушки при повороте налево на регулируемом перекрестке не представила преимущество в движении пассажирской ГАЗели, следовавшей по маршруту № 350 "СНТ Маяк - СНТ Ивушка", и допустила с ней столкновение. От удара ГАЗель столкнулась с автомобилем Hyundai.

В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились 8 человек, двоим из которых потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и водитель "Тойоты" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.