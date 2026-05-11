Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Омской области

В Омской области при столкновении нескольких автомобилей пострадали 3 человека Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Омской области

Москва11 мая Вести.При столкновении нескольких автомобилей в Омской области пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля GAC GS3, двигавшийся по дороге Омск – Русская Поляна, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Chevrolet Klan, а затем влетел в Toyota Corolla.

Женщина и двое детей – 14-летний мальчик и 6-летняя девочка – пострадали при столкновении нескольких автомобилей в Омской области Говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь понадобилась пассажирке автомобиля GAC и двум детям, находившимся в Chevrolet.