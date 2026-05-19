Москва19 маяВести.ДТП с участием двух фур и легковушки произошло на трассе в Саратовской области. В результате смертельные травмы получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Автомобили столкнулись вечером 19 мая, во вторник, недалеко от поселка Светлый в Татищевком районе.
Lada Kalina под управлением мужчины 1987 года рождения, Volvo под управлением мужчины 1988 года рождения и "Skania" под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada Kalina погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.