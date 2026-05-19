Две фуры и легковушка столкнулись на трассе в Саратовской области, есть погибший Один человек погиб в ДТП с фурами на трассе в Саратовской области

Москва19 мая Вести.ДТП с участием двух фур и легковушки произошло на трассе в Саратовской области. В результате смертельные травмы получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Автомобили столкнулись вечером 19 мая, во вторник, недалеко от поселка Светлый в Татищевком районе.

Lada Kalina под управлением мужчины 1987 года рождения, Volvo под управлением мужчины 1988 года рождения и "Skania" под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada Kalina погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.