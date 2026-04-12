Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области

Москва12 апр Вести.В Саратовской области в результате столкновения грузового автомобиля и легковой машины смертельные травмы получили четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло рано утром 12 апреля, в воскресенье, на трассе недалеко от поселка Белогорское. Личности погибших устанавливаются.

Столкновение двух транспортных средств ВАЗ-2110 и Scania под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110 погибли говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.