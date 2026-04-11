Четыре жителя Татарстана погибли в столкновении легковушки с трактором

В Татарстане Lada столкнулась с трактором, погибли четверо

Москва11 апр Вести.В Алькеевском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta и трактора с прицепом. Погибли четыре человека, сообщает прокуратура РТ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля на 6-м км автодороги Базарные Матаки – Болгары.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля говорится в канале ведомства в MAX

Также есть пострадавший, это пассажир легковушки. С полученными травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.

Организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль прокуратуры.