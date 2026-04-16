Москва16 апр Вести.В Кайбицком районе Татарстана в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Об этом сообщила прокуратура республики в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на 709 километре трассы М-12 утром в четверг, 16 апреля. Столкнулись Hyundai Solaris и "Валдай Луидор". Водитель и три пассажира легковушки погибли на месте.

На место аварии выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Организована проверка. Ее ход контролирует районная прокуратура.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.