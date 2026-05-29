В Татарстане Lada столкнулась с BMW, водитель и 5-летний пассажир погибли

Москва29 мая Вести.В Нижнекамском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли водитель и пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики в мессенджере Max.

По предварительным данным, авария произошла вечером 28 мая 2026 года на трассе Чистополь - Нижнекамск. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель отечественного автомобиля и 5-летний пассажир скончались на месте от полученных травм сказано в сообщении

Также травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров BMW и двое пассажиров отечественной легковушки.

По факту происшествия организована процессуальная проверка, рассмотрение которой находится на контроле городской прокуратуры.