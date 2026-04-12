ГАИ раскрыла подробности ДТП с четырьмя погибшими под Саратовом

Госавтоинспекция Саратовской области установила личности четырех мужчин, погибших рано утром 12 апреля в ДТП с фурой, младшему из погибших было 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ДТП с участием ВАЗ-2110 и грузового автомобиля Scania произошло около 05.30 мск на 420-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград возле села Богородское Красноармейского района. В результате аварии от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров ВАЗ.

Погибли водитель – мужчина 1994 года рождения, пассажиры – мужчины 1991, 2005, 2008 годов рождения сказано в сообщении

Отмечается, что у легковой машины были госномера, выданные в Дагестане.