В ДТП в Волгоградской области погиб человек, есть пострадавшие

В Волгоградской области столкнулись три грузовика и легковушка, погиб человек В ДТП в Волгоградской области погиб человек, есть пострадавшие

Москва29 апр Вести.В дорожной аварии в Дубовском районе Волгоградской области один человек погиб, есть пострадавшие. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП взяла на контроль областная прокуратура, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла днем 29 апреля на 618-м километре федеральной автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград. Там столкнулись сразу три грузовых и один легковой автомобиль.

Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП прибыл исполняющий обязанности прокурора Дубовского района Станислав Меденцов.