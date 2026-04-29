Москва29 апрВести.В дорожной аварии в Дубовском районе Волгоградской области один человек погиб, есть пострадавшие. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП взяла на контроль областная прокуратура, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла днем 29 апреля на 618-м километре федеральной автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград. Там столкнулись сразу три грузовых и один легковой автомобиль.
Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП прибыл исполняющий обязанности прокурора Дубовского района Станислав Меденцов.