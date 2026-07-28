Москва28 июлВести.В Волгоградской области выясняют обстоятельства столкновения двух бензовозов, в результате чего погибли оба водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла днем 28 июля на 607-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе. Водитель бензовоза "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом "Ситрак". Оба автомобиля загорелись.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощисказано в сообщении
На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.