Водители двух бензовозов погибли в ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области столкнулись два бензовоза, погибли водители Водители двух бензовозов погибли в ДТП под Волгоградом

Москва28 июл Вести.В Волгоградской области выясняют обстоятельства столкновения двух бензовозов, в результате чего погибли оба водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 28 июля на 607-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе. Водитель бензовоза "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом "Ситрак". Оба автомобиля загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи сказано в сообщении

На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.