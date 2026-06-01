Двое погибли, один ранен в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Москва1 июн Вести.Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Муромском округе Владимирской области. В результате, два человека погибли, один ранен, сообщает УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" 2004 года рождения, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом говорится в сообщении

Водитель автомобиля "ВАЗ" был госпитализирован, а два пассажира 1964 и 1968 годов рождения от полученных травм скончались на месте.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Проводится проверка.