Мужчина и женщина погибли в ночном ДТП с грузовиком в Хабаровском крае

Москва12 апр Вести.Мужчина и женщина погибли в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Хабаровском крае, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 03.10 12 апреля в районе 63 километра автомобильной трассы А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино". По имеющимся данным, автомобиль Тойота Ипсум двигался в сторону Комсомольска-на-Амуре. Водитель автотранспорта допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем КрАЗ, который ехал без включенных задних фар.

В результате ДТП водитель Ипсума мужчина 1983 г.р. и его пассажирка 1963 г.р. погибли на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Вторая пассажирка госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

Водитель КрАЗа не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.