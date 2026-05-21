Двое человек погибли в ночном ДТП в Хабаровском крае

Москва21 мая Вести.В Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 21 мая в 2.28 по местному времени в районе 34 км федеральной автодороги А-370 "Уссури". Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mazda, двигаясь в сторону Хабаровска, неправильно выбрал скорость движения и дистанцию, в результате чего машина врезалась в двигавшийся в впереди большегруз Sitrak с полуприцепом.

В результате ДТП от полученных травм погибли водитель Mazda и его пассажир говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно оперативная группа устанавливают точные обстоятельства аварии.