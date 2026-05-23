В Ставропольском крае в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

Мужчина и женщина погибли в ДТП на Ставрополье

Москва23 мая Вести.Два человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария с участием автомобиля Kia произошла утром 23 мая, в субботу, на 146-м километре дороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск - Минеральные Воды на территории Левокумского округа. Предварительно, 39-летний водитель легковой иномарки потерял управление и слетел с проезжей части.

Допустил съезд автомобиля в кювет с последующим съездом в оросительный канал. В результате автоаварии водитель и 26-летняя пассажирка транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия говорится в Telegram-канале ведомства

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются, организована проверка.