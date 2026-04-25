Москва25 апрВести.Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла днем 25 апреля на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. По предварительным данным, 65-летний водитель легковушки не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.
До приезда скорой помощи погиб пассажир и водитель автомобиляговорится в сообщении
По факту произошедшего организована проверка.