Два человека погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае

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Москва25 апр Вести.Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 25 апреля на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. По предварительным данным, 65-летний водитель легковушки не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

До приезда скорой помощи погиб пассажир и водитель автомобиля говорится в сообщении

По факту произошедшего организована проверка.