Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

На краснодарской трассе в ДТП погибли двое взрослых и ребенок Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Москва19 июн Вести.Автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся в Динском районе Кубани. В результате погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 19 июня, в пятницу, на трассе Краснодар – Кропоткин. По данным правоохранителей, водитель Lada потерял управление.

Не выдержал безопасную скорость движения, съехал с дороги. Машина опрокинулась произошло ее возгорание. На месте погибли три человека: 35-летний водитель и двое его пассажиров - 33-летняя женщина и 10-летний ребенок. За жизнь годовалого малыша борются врачи в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.