Москва29 июлВести.Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, погибла девушка, еще семь человек, включая пятерых детей, пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла в 11.45 мск на автодороге Краснодар – Ейск. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda.
Пассажирка немецкого авто 2007 г.р. скончалась на месте ДТП, водитель в тяжелом состоянии госпитализировансказано в сообщении
Шесть пассажиров Honda – женщина и пятеро детей – доставлены в больницу для обследования.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.