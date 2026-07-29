Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на Кубани

В ДТП на Кубани один человек погиб и семеро пострадали Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на Кубани

Москва29 июл Вести.Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, погибла девушка, еще семь человек, включая пятерых детей, пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 11.45 мск на автодороге Краснодар – Ейск. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda.

Пассажирка немецкого авто 2007 г.р. скончалась на месте ДТП, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован сказано в сообщении

Шесть пассажиров Honda – женщина и пятеро детей – доставлены в больницу для обследования.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.