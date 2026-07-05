Москва5 июлВести.В Краснодарском крае после выезда на встречную полосу автомобиля ВАЗ-2114 произошло его лобовое столкновение с Toyota. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП случилось вечером 4 июля на автодороге Адлер – Красная Поляна.
Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощинаписано в канале ведомства
Еще три человека пострадали. Речь про водителя иномарки, а также двух его пассажиров. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.