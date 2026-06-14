На Кубани трое мужчин погибли при столкновении грузовика и легкового авто

Трое мужчин погибли в ДТП с грузовиком на Кубани На Кубани трое мужчин погибли при столкновении грузовика и легкового авто

Москва14 июн Вести.Легковое авто и грузовик врезались друг в друга в Тихорецком районе Краснодарского края, три человека погибли. Об этом сообщила полиция Кубани в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел днем на трассе Тихорецк – Белая Глина – граница Ростовской области.

Водитель Honda Domani – 21-летний житель Новосибирской области – выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Fuso Canter, за рулем которого находился 51-летний местный житель.

Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте ДТП. Позднее в больнице от полученных травм скончался пассажир Honda 2007 года рождения говорится в сообщении

Третий, 22-летний, пассажир Honda остается в больнице. Водителю грузовика Mitsubishi оказали медицинскую помощь.