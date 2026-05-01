Три человека погибли в ДТП с грузовиком и внедорожником в Дагестане

Грузовик влетел во внедорожник в Дагестане, три человека погибли Три человека погибли в ДТП с грузовиком и внедорожником в Дагестане

Москва1 мая Вести.В Дагестане произошло ДТП с участием грузовика, три человека погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по республике.

По данным ведомства, около 18.20 по московскому времени 23-летний водитель Lada Niva выехал на встречную полосу трассы Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе. Во внедорожник врезался грузовик Volvo FH12, за рулем которого был 51-летний житель Буйнакского района.

В результате аварии водитель Lada Niva и двое его пассажиров… погибли на месте цитирует сообщение МВД агентство

Уточняется, что все погибшие – жители Кизлярского района.