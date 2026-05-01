Москва1 маяВести.В Дагестане произошло ДТП с участием грузовика, три человека погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по республике.
По данным ведомства, около 18.20 по московскому времени 23-летний водитель Lada Niva выехал на встречную полосу трассы Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе. Во внедорожник врезался грузовик Volvo FH12, за рулем которого был 51-летний житель Буйнакского района.
В результате аварии водитель Lada Niva и двое его пассажиров… погибли на местецитирует сообщение МВД агентство
Уточняется, что все погибшие – жители Кизлярского района.