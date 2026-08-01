Москва3 авгВести.Около населенного пункта Баматюрт в Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем погибли три человека, сообщается в MAX-канале МЧС республики.
В оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что на трассе Хасавюрт – Бамматюрт, около населенного пункта Баматюрт, столкнулись два легковых автомобиля с последующим возгоранием одного из них. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Погибли три человека, их личность устанавливаетсяотмечается в сообщении
Троих пострадавших, в том числе двоих детей госпитализировали в Хасавюрт, их состояние уточняется.