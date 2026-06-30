Взрослый и двое детей погибли при ДТП в Хакасии

Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Хакасии Взрослый и двое детей погибли при ДТП в Хакасии

Москва30 июн Вести.В Хакасии при опрокидывании автомобиля погиб водитель легкового автомобиля и двое детей, находившихся в салоне. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария произошла днем 30 июня на 55-м км автодороги Абакан – Ак-Довурак в Аскизском районе. Предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры – 12-летний мальчик и 4-летняя девочка от полученных травм скончались на месте происшествия сказано в сообщении

Еще два пассажира – мальчик и девочка в возрасте 14 лет были госпитализированы.

По факту ДТП организована проверка.