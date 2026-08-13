В Татарстане возбудили дело после гибели женщины и двух детей в ДТП

Три человека, включая двух детей, погибли в ДТП в Татарстане, возбуждено дело В Татарстане возбудили дело после гибели женщины и двух детей в ДТП

Москва13 авг Вести.В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, жертвами которого стала 41-летняя женщина и двое ее детей в возрасте четырех и девяти лет, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Авария произошла вечером 12 августа на трассе Буинск – Ульяновск. По версии следствия, нетрезвый 54-летний житель Казани не справился с управлением легковым автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В одной из легковушек находилась семья с детьми.

В результате полученных травм женщина и дети скончались на месте происшествия, ещё пять человек были доставлены в больницу сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.