В Татарстане в массовом ДТП погибли три человека, начата проверка

По факту ДТП с тремя погибшими прокуратура Татарстана начала проверку В Татарстане в массовом ДТП погибли три человека, начата проверка

Москва12 авг Вести.Смертельное ДТП произошло в Верхнеуслонском районе Татарстана. Как передает региональная прокуратура, по данному факту организована проверка.

По предварительной информации, 12 августа 2026 года на 9 км автодороги Р-241 "Казань-Ульяновск" водитель за рулем Volkswagen Tiguan 1972 г.р. потерял управление и столкнулся с автомобилями "Лада Искра" и "Лада Калина".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Искра". Также госпитализированы водитель указанного автомобиля и пассажир Volkswagen Tiguan говорится в сообщении

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения всех обстоятельств произошедшего выехала и.о. прокурора района Алсу Данилова. Ход процессуальной проверки ведомство взяло под контроль.