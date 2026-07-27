Москва27 июлВести.Водитель и пассажир погибли в лобовом столкновении двух иномарок в Новошешминском районе Республики Татарстан. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, 27 июля на 158-м км автодороги "Казань-Оренбург" водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили травмы, не совместимые с жизньюговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту смертельного ДТП организована проверка.