Водитель и пассажир погибли в лобовом столкновении двух авто в Татарстане

Водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП в Татарстане Водитель и пассажир погибли в лобовом столкновении двух авто в Татарстане

Москва27 июл Вести.Водитель и пассажир погибли в лобовом столкновении двух иномарок в Новошешминском районе Республики Татарстан. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, 27 июля на 158-м км автодороги "Казань-Оренбург" водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили травмы, не совместимые с жизнью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту смертельного ДТП организована проверка.