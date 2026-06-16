Два водителя погибли в лобовом ДТП в Астраханской области

Два человека погибли в лобовом ДТП в Астраханской области Два водителя погибли в лобовом ДТП в Астраханской области

Москва16 июн Вести.В Астраханской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате аварии два водителя погибли на месте, пассажир одного из транспортных средств пострадал. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, вечером 15 июня на 1357-м км автодороги Р-22 Астрахань-Волгоград, вблизи поселка Рассвет, водитель 1959 г.р., управляя Nissan Almera, при выезде на встречную полосу движения совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ, под управлением водителя 2003 г.р.

В результате ДТП водители легковых автомобилей скончались на месте. Пассажир автомобиля ВАЗ, 1994 г.р., с телесными повреждениями доставлен в больницу для оказания медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту автоаварии организована процессуальная проверка.