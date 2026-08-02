В ДТП с микроавтобусом на трассе Астрахань – Волгоград погибли два человека

Микроавтобус попал в ДТП в Астраханской области, есть погибшие и пострадавшие В ДТП с микроавтобусом на трассе Астрахань – Волгоград погибли два человека

Москва2 авг Вести.Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса на трассе в Астраханской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в ночь на 2 августа, воскресенье, на дороге Астрахань - Волгоград в районе села Поголое Займище Ахтубинского района.

ДТП с лобовым столкновением автомобилей ВАЗ 2115 под управлением местного жителя 1979 г.р. и микроавтобуса Daewoo Istana под управлением водителя-жителя г. Москва 1972 г.р. В результате ДТП водители автомобилей скончалась на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Еще несколько человек, в том числе четверо детей, получили травмы, все они – пассажиры микроавтобуса.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.