Смертельное ДТП под Можайском – погибли два человека

В ДТП под Можайском погибли два человека Смертельное ДТП под Можайском – погибли два человека

Москва16 июл Вести.Утром, 16 июля, на 98‑м километре трассы М‑1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль "Фольксваген". Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир с телесными повреждениями госпитализирован говорится в сообщении

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося. После проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.