Москва18 июнВести.В Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным ведомства, утром 18 июня на 866-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе грузовик Hongyan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla.
Водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир – госпитализированговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудник ГАИ.