Два человека погибли в лобовом ДТП в Самарской области

Иномарка и грузовик столкнулись в Самарской области, погибли двое Два человека погибли в лобовом ДТП в Самарской области

Москва18 июн Вести.В Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, утром 18 июня на 866-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе грузовик Hongyan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla.

Водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир – госпитализирован говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудник ГАИ.