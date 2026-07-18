Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП в Самарской области

Три человека погибли в ДТП с 4 автомобилями в Самарской области Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП в Самарской области

Москва18 июл Вести.Двое детей и взрослый погибли при столкновении 4 автомобилей в Самарской области. Об этом сообщил региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовик Man столкнулись утром 18 июля на 1082-м км трассы М-5 "Урал". При столкновении произошло возгорание автомобилей, которое спасателям удалось потушить.

В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека цитирует РИА Новости представителей ведомства

Работы по ликвидации последствий автоаварии продолжаются.

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области уточнили, что погибли 2 несовершеннолетних и один взрослый.