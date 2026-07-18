Москва18 июлВести.Двое детей и взрослый погибли при столкновении 4 автомобилей в Самарской области. Об этом сообщил региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовик Man столкнулись утром 18 июля на 1082-м км трассы М-5 "Урал". При столкновении произошло возгорание автомобилей, которое спасателям удалось потушить.
В дорожно-транспортном происшествии погибли три человекацитирует РИА Новости представителей ведомства
Работы по ликвидации последствий автоаварии продолжаются.
В пресс-службе ГУМВД по Самарской области уточнили, что погибли 2 несовершеннолетних и один взрослый.