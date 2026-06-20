Три человека погибли в ДТП с внедорожником и легковушкой на Ставрополье

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае Три человека погибли в ДТП с внедорожником и легковушкой на Ставрополье

Москва20 июн Вести.В Ставропольском крае в результате ДТП с участием легковой машины и внедорожника погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла днем 20 июня, в субботу, на дороге Незлобная — Зольская в Предгорном округе.

Прокуратура края взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Предгорном округе… В результате происшествия погибли 3 человека, в том числе ребенок, есть пострадавший говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не приводятся.