Москва7 июнВести.В Ставропольском крае женщина и ребенок погибли в результате опрокидывания автомобиля на трассе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 7 июня около 14.30 мск на 59-м километре автодороги Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Соболь" не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП два пассажира (жители Железноводска): 41-летняя женщина и ее трехлетний летний ребенок погибли на месте автоаварииговорится в сообщении
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.