Женщина и ребенок погибли в перевернувшейся машине в Ставрополье

В Ставрополье в ДТП погибли женщина и ребенок Женщина и ребенок погибли в перевернувшейся машине в Ставрополье

Москва7 июн Вести.В Ставропольском крае женщина и ребенок погибли в результате опрокидывания автомобиля на трассе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 июня около 14.30 мск на 59-м километре автодороги Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Соболь" не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП два пассажира (жители Железноводска): 41-летняя женщина и ее трехлетний летний ребенок погибли на месте автоаварии говорится в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.