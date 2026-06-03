Тела двух человек нашли в утонувшем автомобиле в Ставрополье

В Ставрополье в утонувшей машине нашли тела двух человек Тела двух человек нашли в утонувшем автомобиле в Ставрополье

Москва3 июн Вести.В Ставропольском крае спасатели обнаружили тела двух человек в салоне утонувшего в пруду легкового автомобиля, их личности устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе региональной противопожарной и аварийно-спасательной службы.

По данным ведомства, "Нива" утонула в пруду Закурдаев в районе села Манычское.

На место происшествия выехали спасатели АСГ Дивного и приступили к извлечению машины из водоема... Внутри обнаружили два тела сказано в сообщении

Автомобиль извлекли с помощью спецтехники.

Сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.