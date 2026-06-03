Москва3 июнВести.В Ставропольском крае спасатели обнаружили тела двух человек в салоне утонувшего в пруду легкового автомобиля, их личности устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе региональной противопожарной и аварийно-спасательной службы.
По данным ведомства, "Нива" утонула в пруду Закурдаев в районе села Манычское.
На место происшествия выехали спасатели АСГ Дивного и приступили к извлечению машины из водоема... Внутри обнаружили два теласказано в сообщении
Автомобиль извлекли с помощью спецтехники.
Сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.