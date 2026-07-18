Двое мужчин погибли, женщина пострадала при опрокидывании авто под Саратовом

Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании авто под Саратовом Двое мужчин погибли, женщина пострадала при опрокидывании авто под Саратовом

Москва18 июл Вести.Двое мужчин погибли, еще одна женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Саратовской области. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

ДТП произошло 18 июля около 13.30 по местному времени (12.30 мск) вблизи села Подгорное. Предварительно, мужчина 1960 г.р., управляя Chevrolet Niva, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате … водитель и пассажир-мужчина (данные уточняются) погибли, пассажирка (ее данные уточняются) доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины устанавливаются.