Москва18 июлВести.Двое мужчин погибли, еще одна женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Саратовской области. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
ДТП произошло 18 июля около 13.30 по местному времени (12.30 мск) вблизи села Подгорное. Предварительно, мужчина 1960 г.р., управляя Chevrolet Niva, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате … водитель и пассажир-мужчина (данные уточняются) погибли, пассажирка (ее данные уточняются) доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины устанавливаются.