Ford Focus перевернулся в Омской области, погибли два человека

Два человека погибли в перевернувшемся авто в Омской области Ford Focus перевернулся в Омской области, погибли два человека

Москва9 июл Вести.В Колосовском районе Омской области сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное УМВД.

Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что на автодороге Колосовка – Тара 64-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП пассажир – мужчина 1981 г.р. – от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель транспортного средства скончался в больнице говорится в сообщении УМВД по Омской области в MAX

Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, отметили в полицейском ведомстве.