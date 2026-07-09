Москва9 июлВести.В Колосовском районе Омской области сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает региональное УМВД.
Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что на автодороге Колосовка – Тара 64-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.
В результате ДТП пассажир – мужчина 1981 г.р. – от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель транспортного средства скончался в больницеговорится в сообщении УМВД по Омской области в MAX
Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, отметили в полицейском ведомстве.