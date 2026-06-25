В ДТП в Вологодской области погибли два человека

На автодороге М-8 в Вологодской области столкнулись автомобили: двое погибших В ДТП в Вологодской области погибли два человека

Москва25 июн Вести.На федеральной автодороге М-8 в Вологодской области произошла авария, в которой погибли два человека, сообщает региональное управление МВД России в мессенджере MAX.

ДТП случилось на 441-м километре автодороги вечером 25 июня.

По предварительным данным, водитель 1978 год рождения, управляя Daewoo Nexia при выезде со второстепенной дороги не уступил транспортному средству, движущемуся по главной. В результате его машина столкнулась с автомобилем FAW, за рулем которого находился водитель 1964 года рождения. Он двигался со стороны Вологда в направлении Москвы.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia 1978 г.р. и его передний правый пассажир 1975 г.р. от полученных травм скончались на месте до приезда бригады ССМП говорится в публикации

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.